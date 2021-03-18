Мехико, , 17:01 — REGNUM Властями Мексики изъята партия фальшивых фармакологических препаратов, дизайн и упаковка которых имитируют внешний вид российской вакцины «Спутник V», сообщает 18 марта Российский фонд прямых инвестиций.

«Ранее сегодня власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину «Спутник V», — указано в сообщении фонда.

«Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины «Спутник V», — пояснили в РФПИ.

Представители фонда подчеркнули, что все произведённые партии вакцины «Спутник V» проходят строгий контроль, а каждая ампула снабжена уникальным QR-кодом, по которому легко установить её происхождение.

При этом РФПИ выражает благодарность правительству Мексики, таможенникам и вооруженным силам этой страны, задержавшим подделку под российскую вакцину против коронавируса.

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