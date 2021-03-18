Роквилл, США, , 17:00 — REGNUM Энтузиаст с ником WickWah случайно превратил Рифтен из игры TES V: Skyrim в «город сыра». Об этом 18 марта сообщает портал PCGamesN.

Изначально моддер хотел добавить в город как можно больше деревьев. Однако программа, при помощи которой создавалась модификация, использовала замену моделей, и Рифтен оказался завален гигантскими улыбающимися головками сыра.

Несмотря на ошибку, модификация всё равно вышла в релиз. Скачать её можно на портал Nexus Mods.

Напомним, что TES V: Skyrim — это ролевая игра, разработанная Bethesda Game Studios. Её релиз состоялся в 2011 году, однако проект до сих пользуется большой популярностью из-за богатого инструментария для создания модификаций.

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