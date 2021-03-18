Киев, , 16:59 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать публикацию записей якобы разговоров народного депутата Украины, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 марта.

По мнению экспертов, эти публикации, скорее всего, направлены на дискредитацию экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Обе записи вызывают множество вопросов: начиная от их подлинности и заканчивая главным вопросом «Зачем их публикуют и чего хотят добиться? Абсолютно неважно, кто «слил» эту якобы «прослушку», а важна суть записей… Ничего нового и уж тем более криминального о Медведчуке мы не узнали. А это значит, что целью был не он», — заявила эксперт Екатерина Селантьева.

По ее мнению, не случайно в обеих записях упоминается бывший президент, нынешний лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и его окружение.

«На первой записи в разговоре фигурирует сам Порошенко. На второй — его человек, экс-глава СБУ Василий Грицак. Оба раза — не в слишком «приглядном» свете. То есть очевидно, что цель записей — Порошенко и его подчиненные. Зачем настолько открыто атакуют экс-президента и его команду? Как говорил классик: «Это уже совсем другая история»», — заявила специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в СМИ Украины были опубликованы две части переговоров якобы Медведчука и Суркова в 2014 году, в ходе которых стороны обсуждают актуальные вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и украино-российских отношений. Фракция «Слуга народа» намерена создать специальную парламентскую комиссию, которая будет расследовать эти публикации.