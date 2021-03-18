Москва, , 17:02 — REGNUM Телеведущая Регина Тодоренко считает, что шоу-проект «Холостяк» «обесценивает девушку как личность». Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте 18 марта.

https://www.instagram.com/p/CMiV5yWBv-G/

Регина выложила пост, где написала о своих противоречивых чувствах к проекту. «Девушек осматривают как лошадей, проверяют «копыта», «зубы», «хвост» и «гриву». Разве это не обесценивает девушку как личность?» — написала телеведущая.

Отметим, что 14 марта состоялась премьера 10-го сезона шоу «Холостяк». В новом сезоне героем проекта стал Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов).

Читайте ранее в этом сюжете: Forbes составил рейтинг российских Instagram-блогеров