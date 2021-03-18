Варшава, , 16:58 — REGNUM В Польше намерены до конца марта выйти на уровень 5,5 миллионов граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил 18 марта глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 в Польше Михал Дворчик журналистам Polskie Radio.

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«С самого начала вакцинации мы говорили, что к концу первого квартала текущего года мы планируем вакцинировать 4,5 миллиона жителей Польши. Указанная цель вчера была достигнута. Так что, к концу этого месяца мы должны перевыполнить первоначальную цель на 20%, то есть, число вакцинированных граждан должно достичь 5,5 миллионов», — заявил Дворчик.

В настоящее время в Польше уже сделали 4 738 902 прививок от коронавируса. Из них в 3 074 378 случаев была сделана первая прививка и в 1 664 524 — вторая.