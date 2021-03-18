Ижевск, , 16:57 — REGNUM В Удмуртии с начала 2021 года выявлено 417 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 266 фактов сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выявлена и пресечена деятельность семи наркопритонов. Из незаконного оборота изъято более 25 кг наркотических средств.

Расследовано 170 наркопреступлений, к уголовной ответственности привлечены 154 человека, в числе которых восемь несовершеннолетних.

По состоянию на 10 марта текущего года, на учете в органах здравоохранения состоят 5097 человек, 2663 жителя Удмуртии с диагнозом «наркомания», в том числе пятеро несовершеннолетних, 2434 человека с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями», включая 40 подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Ижевске задержали 33-летнюю неработающую женщину, в квартире которой был обнаружен наркопритон. Женщина проживала с несовершеннолетней дочерью. Установлено, что с декабря 2020 года она предоставляла свою квартиру наркозависимым для изготовления и употребления наркотиков. Причем ранее женщина привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

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