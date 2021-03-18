Москва, , 16:56 — REGNUM Идея переименования футбольного стадиона «Арена Львов» в стадион имени нациста Степана Бандеры говорит об «эпидемии бандеризации на Украине», сообщила 18 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что ранее Тернопольский городской совет вынес решение о переименовании городского стадиона другого украинского нациста — Романа Шухевича.

Захарова «Всё это напоминает просто эпидемию бандеризации на Украине».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что во Львове решили назвать стадион именем Бандеры, стало известно накануне, 17 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Стадион имени Бандеры. Власти Львова желают прославить нациста