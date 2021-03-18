Москва, 18 марта 2021, 16:56 — REGNUM Идея переименования футбольного стадиона «Арена Львов» в стадион имени нациста Степана Бандеры говорит об «эпидемии бандеризации на Украине», сообщила 18 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что ранее Тернопольский городской совет вынес решение о переименовании городского стадиона другого украинского нациста — Романа Шухевича.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что во Львове решили назвать стадион именем Бандеры, стало известно накануне, 17 марта.
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