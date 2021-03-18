Москва, , 16:56 — REGNUM Дело легкоатлета Данила Лысенко (Россия), выступающего в прыжках в высоту, передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом 181 марта сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В ноябре 2019 г. AIU вынес решение о временной дисквалификации главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, так как он предоставил ложную информацию в ходе расследования. Утверждалось, что Лысенко пропустил несколько внесоревновательных тестов. AIU уличила чиновников в покрывательстве атлетов.

После инцидента Шляхтин подал в отставку. А Лысенко был временно отстранен от участия в спортивных соревнованиях.