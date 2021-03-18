Минск, , 16:54 — REGNUM Предложенные белорусскими силовиками изменения и дополнения в закон «О противодействии экстремизму» предусматривают «уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Белоруссии, правовом положении граждан, деятельности органов государственной власти и управления, дискредитирующих Белоруссию, если такие действия совершены в любом публичном выступлении, включая СМИ и площадки в сети Интернет. Об этом 18 марта проинформировала пресс-служба генпрокуратуры республики.

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Новая редакция закона разработана во исполнение поручений Александра Лукашенко генпрокуратурой «совместно с иными заинтересованными органами». Документ предусматривает ужесточение ответственности за экстремизм, в том числе явленный в информационной сфере.

Комментируя будущие нововведения, генпрокуратура сообщила: «Расширено понятие «экстремистские материалы»: к ним будут отнесены не только информационная продукция, но и символика, атрибутика, предназначенные для экстремистской деятельности и ее пропаганды».

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«В законопроекте о внесении изменений в Закон Республики Беларусь «О средствах массовой информации» предусмотрено право генерального прокурора, прокуроров областей, города Минска ограничить доступ к интернет-ресурсу и сетевому изданию, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также другая информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Белоруссии», — сообщили прокуроры.

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Помимо зарегистрированных СМИ предложено привлекать владельцев интернет-ресурсов (которые не являются СМИ) к ответственности за распространение «запрещённой информации».

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