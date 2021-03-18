Вашингтон, , 17:05 — REGNUM Из-за длительного пребывания в состоянии невесомости мозг человека начинает хуже различать эмоции других людей, выяснили ученые из Университета Пенсильвании. Об этом 18 марта сообщает NewAtlas.

Исследования проводились в рамках программы по подготовке космонавтов к полетам на Марс. Полет до красной планеты длится более 1000 суток, в два раза превышая рекорды пребывания человека в невесомости. Ученые пытались выяснить, будут ли космонавты готовы, после столько длительного полета, к нормальной научной, трудовой и социальной деятельности.

Испытания прошли на трех группах из 24 человек, которые в течение 60 дней находились в условиях, имитирующих нахождение в микрогравитации (невесомости).

Выяснилось, что гравитация не сильно влияет на умственные способности. Однако к концу испытания каждый из участников начал плохо различать эмоции на тестовых изображениях. Любые эмоции начали восприниматься как злость и недовольство.

Ученые стараются понять, на каком уровне происходят замеченные ухудшения. Ответ на данный вопрос поможет создать правильный план подготовки космонавтов к полетам на Марс.