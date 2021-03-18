Вашингтон, , 16:51 — REGNUM Энтузиаст с ником MagnificentBastard69 потратил 24 года на полное прохождение видеоигры Goldeneye 007. Об этом 18 марта сообщает развлекательный портал Shazoo.

Геймер отметил, что он начал играть в Goldeneye 007, когда ему было 12−15 лет — однако тогда ему не хватало навыков, чтобы полностью пройти игру. С тех пор он каждые несколько лет возвращался к ней, но «закрыть гештальт» смог только сейчас, с появлением в Сети отменённого переиздания для Xbox 360.

ИА REGNUM напоминает, что Goldeneye 007 — это шутер о приключениях Джеймса Бонда, выпущенный для консоли Nintendo 64. Релиз игры состоялся в 1997 году.

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