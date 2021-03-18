Минск, , 16:50 — REGNUM «В Трудовом кодексе будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки, а соответствующее решение суда — подлежать немедленному исполнению», — сказано в опубликованном 18 марта сообщении генпрокуратуры Белоруссии.

Поправками в законодательство предусмотрено «криминализировать неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий».

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«Расширены основания для привлечения к уголовной ответственности за экстремистские проявления. Особенно за те из них, которые сопровождаются насилием или угрозой его применения к сотрудникам ОВД, должностным лицам при выполнении ими служебных обязанностей, иным лицам, выполняющим общественный долг, — отметили прокуроры. — Предусмотрено усиление ответственности за сопротивление сотрудникам ОВД и лицам, охраняющим общественный порядок, применение к ним насилия».

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