Москва, , 16:49 — REGNUM Российское Министерство обороны выполнило поручение президента по обеспечению бесперебойного снабжения Севастополя водой, доложил 18 марта замглавы военного ведомства Тимур Иванов президенту России Владимиру Путину.

По его данным, теперь в город ежедневно поступает не менее 65 тыс. кубометров воды.

«Ваше поручение Министерству обороны по обеспечению города Севастополь бесперебойным водоснабжением выполнено», — доложил Иванов главе российского государства во время телемоста, транслируемого телеканалом «Россия 24».

«Таким образом, с учетом производительности нового водозабора в Севастополь с сегодняшнего дня подается 65 тысяч кубометров воды в сутки», — добавил заместитель министра обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин отмечал, что вопрос снабжения Крыма водой является первоочередным по значимости.

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