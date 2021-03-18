Киев, , 16:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не видит никаких оснований для ограничений использования вакцины от коронавируса CoviShield (индийская «реплика» AstraZeneca).

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 18 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент отметил, что CoviShield — это единственная вакцина, которая в настоящее время есть в распоряжении Украины.

«При низком уровне доверия населения мира к вакцинации, при очень низком уровне доверия именно украинцев к вакцинации… мы вакцинировали около 90 тысяч человек. Из 90 тысяч у нас ни одного летального случая, и это также факт», — добавил он.

Зеленский напомнил, что лично он и еще ряд высокопоставленных представителей правительства уже привились индийской вакциной:

«Я стою перед вами, говорю и нормально себя чувствую и это также факт».

Президент Украины также заявил о «серьезном информационном противодействии относительно этой вакцины», но при этом подчеркнул, что не знает, кем оно начато.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, «незначительную» побочную реакцию после вакцинации препаратом CoviShield на Украине зафиксировали у 361 человека. Министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что в стране не фиксировали ни одного случая тромбоза после вакцинации индийским препаратом. Вместе с тем, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусом после прививки.