Пласт, Челябинская область, 18 марта 2021, 16:47 — REGNUM В Пласте Челябинской области арестован житель Екатеринбурга, который пытался дать сотруднику полиции взятку в размере 16 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
На такой мере пресечения настоял следователь. Гражданин отправится в СИЗО до 16 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый пытался подкупить руководителя отдела ГИБДД. Он надеялся получить страховую выплату за ДТП, которое якобы было совершено в декабре, а для этого ему был необходим документ об оформлении аварии.
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