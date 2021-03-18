Пласт, Челябинская область, , 16:47 — REGNUM В Пласте Челябинской области арестован житель Екатеринбурга, который пытался дать сотруднику полиции взятку в размере 16 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

На такой мере пресечения настоял следователь. Гражданин отправится в СИЗО до 16 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый пытался подкупить руководителя отдела ГИБДД. Он надеялся получить страховую выплату за ДТП, которое якобы было совершено в декабре, а для этого ему был необходим документ об оформлении аварии.

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