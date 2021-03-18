Брянск, , 16:52 — REGNUM В 2021 году на обновление федеральных трасс, проходящих по территории Брянской области, будет направлено 2,2 млрд рублей. В эту сумму входит капитальный ремонт искусственный сооружений — мостов, путепроводов, водопропускных труб, сообщает 18 марта пресс-служба правительства региона.

По словам начальника ФКУ Управдор «Москва-Бобруйск» Александра Яхнюка, будут капитально отремонтированы 32 километра федеральной трассы Брянск — Новозыбков. На 16 километрах этой дороги установят новое освещение. Участок трассы Р-120 Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Белоруссия с 129 по 144 километр в Брянском районе защитят слоями износа. В целом на ремонт федеральных трасс, проходящих по Брянской области, направят 2,2 млрд рублей.

В 2021 году в регионе по различным программам планируется отремонтировать 440 км автодорог. На эти цели из различных источников финансирования выделено более 6,9 млрд рублей.