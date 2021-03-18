Лос-Анджелес, США, , 16:45 — REGNUM Режиссёры фильма «Мстители: Финал» Энтони и Джо Руссо выступили в качестве постановщиков нового сюжетного трейлера игры Fortnite. Об этом 18 марта сообщает «Мир Фантастики».

Стало известно, что братья Руссо не только срежиссировали ролик, но и придумали нескольких персонажей для нового сезона. Дуэт привлекли к работе, чтобы создать «аутентичную историю с яркими героями».

Напомним, в игре Fortnite стартовал новый сезон под названием «Дикие времена». В нём у геймеров появилась возможность охотиться на зверей и самостоятельно создавать оружие.

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