Москва, , 16:45 — REGNUM Республике Крым следует нарастить производство яиц. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма.

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«Можно подтянуться по яйцу, тут проблем-то нет, цикл там небольшой, это достаточно просто сделать. Надо только этим заняться», — заявил Путин.

По словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, обеспеченность базовыми продуктами, такими как яйца и свинина, составила 55% и 70% соответственно.

С другой стороны, по мясу птицы обеспеченность составила 123%, а по фруктам — 117%.