Анкара, , 17:19 — REGNUM На суде в США представители турецкого государственного банка Halkbank заявили, что иски против банков Турции (иск касался сотрудничества кредитной организации с Ираном наперекор запрету США) неправомочны, 18 марта сообщает Haber7.

Заявление банк сделал в ходе рассмотрения его апелляционного иска во втором окружном суде Нью-Йорка. Как отметили представители Halkbank, федеральный суд США нарушает «закон о неприкосновенности иностранных компаний».

Через своих адвокатов представители Halkbank также ответили на аргументы о ходатайстве, которое генеральный прокурор южного округа Нью-Йорка ранее представил в высший суд США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции США выдвинуло обвинения турецкому государственному банку Halkbank в сотрудничестве с Ираном, несмотря на введённые против него американские санкции. Высший суд США также обвиняет данный банк в мошенничестве и отмывании средств.

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