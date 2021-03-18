Екатеринбург, , 16:48 — REGNUM «Телефон спасения» 112 будет доступен в видеоформате для жителей Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Номер оснастят видеосвязью, а также программой распознавания речи и перевода ее в текст. Вызов можно будет осуществить с гаджетов и ноутбуков по специальной ссылке или через приложение.

«С внедрением новых функций «телефоном спасения» смогут пользоваться глухонемые граждане», — добавили в департаменте. Специалисты смогут воспринимать язык жестов по видео.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе создали горячую линию по медицинским вопросам 122.

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