Варшава, , 16:41 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда в связи с ухудшением ситуации с пандемией в стране отменил визит в Венгрию, который ранее был запланирован на выходные 20−21 марта. Об этом 18 марта сообщает Polskie Radio.

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Визит Дуды в Будапешт должен был состояться в связи с празднованием Дня польско-венгерской дружбы, который приходится на 23 марта.

В связи с его отменой, и в Венгрии, и в Польше празднование этой даты будет организовано дипломатами без совместной торжественной церемонии президентов двух стран.

«Но празднование Дня польско-венгерской дружбы все равно не обойдется без участия президентов. Президенты Польши и Венгрии вместе с первыми леди проведут переговоры в рамках специально организованной телеконференции Варшава-Будапешт», — сообщил журналистам глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.