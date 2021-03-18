Торонто, Канада, , 16:40 — REGNUM Многопользовательский режим появится в игре Watch Dogs: Legion уже сегодня, 18 марта. Об этом сообщает «Игромания».

Поиграть в Legion с другими игроками можно будет уже в 18:00 — обновление весит чуть больше 14 ГБ. Ранее разработчики проекта планировали перенести релиз мультиплеера, однако в последний момент им удалось устранить критическую ошибку.

Напомним, Watch Dogs: Legion — это приключенческий экшен от компании Ubisoft. Главной особенностью проекта является возможность взять под своё управление любого жителя города.

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