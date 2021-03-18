Киев, , 16:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призывает Брюссель не откладывать полноправное членство страны в ЕС «в долгий ящик».

Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 18 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что Украина в ЕС — это не «фантастическая далекая мечта», а стратегическая цель, которую нынешние власти хотят воплотить «как можно быстрее».

В этом контексте президент заявил о планах формирования широкой коалицию стран ЕС, которые поддержат евроинтеграцию Украины и «в хорошем смысле этого слова станут лоббистами на этом сложном пути».

Какие страны войдут в такую коалицию, Зеленский уточнять не стал.

Отметим, что заявление было сделано на совместной пресс-конференциис главой Литвы Гитанасом Науседой. Перед этим стороны подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины, которая фиксирует поддержку европейской перспективы страны со стороны Литвы.