Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM В список петербургских дорог, которые в 2021 году отремонтируют по новой технологии функционально-объемного проектирования, попали 12 адресов. Об этом сообщил 18 марта начальник Управления контроля качества и внедрения инноваций Дирекции транспортного строительства Андрей Демин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Автомобильный поток Дарья Драй © ИА REGNUM

«Этот метод позволяет в лабораторных условиях подобрать состав асфальтобетонной смеси, чтобы получить покрытие, которое будет служить в течение ожидаемого срока службы применительно именно к условиям нашего города и с учетом интенсивности и грузонапряженности, которые в городе существуют. Покрытие летом устойчиво к образованию колеи, в зимний период износ уменьшается — опять-таки покрытие не подвержено усталостным разрушениям», — рассказал Демин.

В 2019—2020 годах таким методом уложили порядка 500 тыс. кв. метров дорожного полотна, включая Выборгское шоссе до границы с Ленобластью, Октябрьскую набережную, Малоохтинский и Северный проспекты. В 2021 году площадь решили значительно расширить. В список попали 12 адресов, среди них такие важные магистрали, как Обуховская набережная, проспект Обуховской Обороны, Пискаревский проспект, Арсенальная улица и проспект Энгельса.

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