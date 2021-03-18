Саранск, , 16:35 — REGNUM В течение четырех лет ходоки из Мордовии сдали 1165 допинг-проб, ни одна из них не дала положительный результат. Об этом свидетельствуют данные доклада Медицинской комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) о ситуации с антидопингом за 2017 — 2020 годы.

Всего за указанный период силами РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) было взято 8 тыс. проб российских легкоатлетов. Процент нарушений всех антидопинговых правил в пересчете на общее количество проб составляет 0,75%, если считать только нарушения, по которым вынесены наказания, и 1,3% с учетом всех возможных нарушений, включая те, по которым еще не приняты решения.

При этом в мировой легкой атлетике за 2019 год выявлено 2,2% нарушений антидопинговых правил, в тот же период в России показатель составил 0,4%.

«Ситуация в российской легкой атлетике в последние годы гораздо более благоприятная, чем в мировой легкой атлетике и во многих других видах спорта. Это свидетельствует об эффективности проводимой работы и изменения отношения к допингу среди представителей российской легкой атлетики», — сделала вывод Медкомиссия ВФЛА.

ИА REGNUM напоминает, Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике в Саранске была открыта в 1995 году, до 2016 года школа носила имя самого прославленного тренера по спортивной ходьбе — «Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе им. В. М. Чёгина». Сейчас филиалы школы работают в 22 районах республики. Мордовские спортсмены регулярно занимают призовые места в соревнованиях как всероссийского, так и мирового уровня. Саранская школа подготовила олимпийских чемпионов Сергея Кирдяпкина, Валерия Борчина, Ольгу Каниськину, двукратного призёра олимпийских игр Дениса Нижегородова, Елену Лашманову.