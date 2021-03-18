Москва, , 16:34 — REGNUM Вопрос снабжения Крыма водой является первоочередным по значимости, заявил 18 марта президент России Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя.

По его словам, решение проблем с водоснабжением является первоочередной задачей и выразил уверенность в том, что она будет решена.

«Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе с водой. Сейчас это наиболее острый, первоочередной вопрос для всех крымчан и севастопольцев», — сказал глава российского государства.

Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин принял участие в телемосте о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в Республике Крым и Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы водоснабжения Крыма созданы Украиной, перекрывшей каналы, построенные в эпоху СССР для водоснабжения полуострова.

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