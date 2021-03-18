Челябинск, 18 марта, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Четыре человека, объявленные в федеральный розыск, задержаны за сутки сотрудниками Росгвардии Челябинской области, сообщили 18 марта в пресс-службе ведомства.

Управление пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Росгвардия

Первое задержание проведено в южноуральской столице на улице Танкистов 17 марта. Задержанный мужчина, как выяснилось, осуждён и с 9 марта находится в федеральном розыске как уклонившийся от ограничения свободы.

Второй, находящийся в розыске человек, был задержан тоже в Челябинске — на улице Горького. Он также осуждён и находится в федеральном розыске за уклонение от исправительных работ.

Ещё одно задержание проведено росгвардейцами в городе Копейске (Челябинская область). Местный житель находится в федеральном розыске как не прибывший к месту отбывания наказания.

И четвёртое задержание проведено в городе Усть-Катаве (Челябинская область): задержанный — фигурант уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.