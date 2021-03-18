Минск, , 16:32 — REGNUM В белорусский закон «О противодействии экстремизму» после изменений и дополнений «будет введена ответственность за публичное оскорбление близких представителя власти». Об этом 18 марта проинформировала пресс-служба генпрокуратуры республики.

Разработчиками новой редакции закона предложено «наказывать в уголовном порядке за незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни или персональных данных граждан, а также ввести повышенную ответственность за такие действия в отношении лица или его близких в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга»,

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«Впервые вводится ответственность за такие проявления экстремизма, как участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовка, обучение и подготовка лица для участия в названной деятельности», — отметили в генпрокуратуре.

Кроме того, в законопроекте прописана уголовная ответственность «за призывы к нарушению территориальной целостности страны».

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