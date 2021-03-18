Киев, , 16:30 — REGNUM Уже в ближайшее время должно появиться понимание, когда состоится следующая встреча лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции сегодня, 17 марта.

Зеленский вновь подтвердил тезис, что параллельно он готов встречаться отдельно со всеми лидерами «нормандской четверки» для переговоров.

«Готов встречаться… и с лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины, чтобы война закончилась», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что 9 марта Зеленский заявил, что готовится к переговорам с каждым лидером стран «нормандской четверки»отдельно, если общая встреча в ближайшее время не состоится.

12 марта глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в ДонбассеЛеонид Кравчук заявил, что считает «реально возможными» переговоры Зеленского и президента России Владимира Путина— «станет ясна позиция того, с кем ты встречаешься, она будет обнародована, и любые манипуляции тогда отходят на задний план».