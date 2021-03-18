Москва, 18 марта, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Железнодорожную сеть в Севастополе могут использовать для внутригородских перевозок. Об этом 18 марта сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе телемоста.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Железнодорожный вокзал. Севастополь, Крым

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"Возможность использования существующей железнодорожной сети как городского транспорта в Севастополе», — сказал вице-мэр.

Хуснуллин отметил, что сейчас данная тема активно прорабатывается.

Также вице-премьер рассказал о планах запуска электрички между Симферополем и Севастополем.