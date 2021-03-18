Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM В Петербурге 7,1 млрд рублей пойдет на ремонт дорог в 2021 году. Об этом сообщили 18 марта в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), передает корреспондент ИА REGNUM. На текущий ремонт дорог пойдет 5,1 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей выделил федеральный бюджет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на трамвайные пути — 1,3 млрд рублей, на капитальный ремонт дорог — еще 700 млн рублей.

8 Знак Дорожные работы Дарья Драй © ИА REGNUM

Под текущий ремонт подпадут 99,5 км дорог, или 1,8 млн кв. метров, сообщил глава КРТИ Андрей Левакин. Он подчеркнул, что ведомство тесно сотрудничает с энергетиками, которые планируют менять трубы, и строителями. «Нам необходимо вместе увязаться в единый график, мы смотрим, чтобы автомобилист смог проехать по городу с наименьшим ущербом», — заявил чиновник.

Тот 1 млрд рублей, что поступил из федерального центра, необходимо потратить на 25 адресов, перечень которых Петербург составил вместе с Ленобластью для развития петербургской агломерации. Так, за федеральный счет будут полностью отремонтированы Полюстровский проспект — от Пискаревского до 1-го Муринского проспекта, а также Пискаревский проспект — от Свердловской набережной до Муринской дороги. Капитальный ремонт запланирован на 10 адресах, это 8,8 км дорог или 130 тыс. кв. метров дорожного полотна. Трамвайные пути отремонтируют по 14 адресам.

«Мы планируем, конечно, основную работу сделать до 1 сентября, это отпускной сезон, трафик в городе становится легче. Но есть работы и после сентября — те, которые имеют более продолжительный период, есть и переходящие объекты, которые перекладываются на следующий сезон», — пояснил Левакин.

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