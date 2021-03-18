Москва, , 16:33 — REGNUM Сегодня, 18 марта, на платформе Okko состоялась премьера детективного сериала «Чикатило» от режиссёра Сарика Андреасяна. Роль маньяка Андрея Чикатило исполнил Дмитрий Нагиев.

Вплоть до дня премьеры создатели сериала не раскрывали личность актёра. Как пишет WMJ.RU, Дмитрий Нагиев долго не хотел соглашаться на роль маньяка: «Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии».

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Чикатило» — это шестая совместная работа Сарика Андреасяна и Дмитрия Нагиева. Последними фильмами режиссёра, в которых сыграл Дмитрий, были «Гудбай, Америка» и «Непрощённый».

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