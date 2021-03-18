Москва, 18 марта 2021, 16:26 — REGNUM На полуострове Крым могут запустить электропоезд между Симферополем и Севастополем. Об этом 18 марта сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе телемоста.
Следите за развитием событий в трансляции: «Воссоединение Крыма с Россией — все новости»
«Мы ставим задачу сделать полноценную электричку между Симферополем и Севастополем», — сказал он.
Причём планируется продлить её до аэропорта в Симферополе, отметил вице-премьер.
Он также рассказал о планах использования железнодорожных путей для внутригородских перевозок в Севастополе.