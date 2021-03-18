Москва, , 16:26 — REGNUM На полуострове Крым могут запустить электропоезд между Симферополем и Севастополем. Об этом 18 марта сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе телемоста.

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«Мы ставим задачу сделать полноценную электричку между Симферополем и Севастополем», — сказал он.

Причём планируется продлить её до аэропорта в Симферополе, отметил вице-премьер.

Он также рассказал о планах использования железнодорожных путей для внутригородских перевозок в Севастополе.