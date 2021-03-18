Осло, , 16:25 — REGNUM Британско-шведская вакцина AstraZeneca вызывает у части людей сильную иммунную реакцию, способную спровоцировать образованию тромбов, сообщает 18 марта газета Verdens Gang со ссылкой на заявление группы норвежских ученых во главе с профессором Полом Андре Хольме.

По их мнению, причиной побочного тромбообразования у привитых людей может быть ошибка при производстве препарата, индивидуальная реакция пациента или его предрасположенность к патологиям.

Такие выводы были сделаны на основании наблюдений за тремя пациентами больницы Rikshospitalet при Университете Осло. У всех них образовались тромбы после вакцинации препаратом AstraZeneca, а один из этих пациентов скончался.

«Подтверждена наша теория о том, что это сильный иммунный ответ, возникший после вакцинации. Мы определили специфические антитела у тромбоцитов, которые вызывают состояние, знакомое нам по другим областям медицины, но вызвана медикаментозно», — заявил профессор Хольме.

При этом он подчеркнул свою уверенность в том, что ничто кроме вакцинация не может служить объяснением возникновения такого иммунного ответа и образование тромбов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должен представить официальные заключения по безопасности вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca.

Ранее в ВОЗ заявили, что польза от использования этой вакцины превышает риски, и рекомендовали продолжить вакцинацию.

Напомним, целый ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca на фоне сообщений о вызываемых ею тромбах.

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