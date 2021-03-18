Москва, , 16:22 — REGNUM К 2025 году Крым должен начать принимать около 10 млн туристов в год. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма.

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«К 2025 году мы должны выйти на цифру в 10 млн туристов в год», — заявил Путин.

При этом каждый человек должен иметь возможность получить на достойный сервис, «не уступающий зарубежным альтернативам», подчеркнул он.

«На широкий ассортимент доступных по цене качественных услуг в части условий проживания, питания, экскурсионной и культурной программы», — указал президент.