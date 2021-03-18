Москва, , 16:23 — REGNUM Суд назначил штраф депутату Московской городской думы Екатерине Енгалычевой (КПРФ) за организацию несанкционированного митинга в столице 23 января 2021 года. Об этом парламентарий сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

Депутат отметила, что Тверской районный суд Москвы признал её виновной по ч.8 ст. 20.2 КоАП (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Согласно решению суда Енгалычевой назначено наказание в виде штрафа в 150 тыс. рублей.

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