Москва, , 16:21 — REGNUM Водоснабжение Крыма может быть налажено при помощи запасов пресной воды, которые находятся под Азовским морем. Об этом 18 марта сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе телемоста.

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«Там огромные запасы, мы уверены. Ключевой вопрос — на какой удалённости от берега они находятся и на какой глубине», — сказал он.

Хуснуллин пояснил, что к июлю будут понятные перспективы.

Также Хуснуллин рассказал и о других мероприятий по водоснабжению полуострова.