Волгоград, , 16:49 — REGNUM Двух подозреваемых в кражах задержали полицейские в Волжском Волгоградской области. Мужчины обходили квартиры в многоэтажных домах, представлялись жильцам сотрудниками газовой службы и похищали деньги, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Злоумышленники носили одежду, схожую с униформой работников газовой службы. Для большей убедительности жильцам предъявляли удостоверения. Собственников квартир мужчины убеждали, что пришли проверить газовое оборудование. Пока один из злоумышленников «искал» утечку, второй обыскивал карманы одежды в коридоре, шкафы, тумбочки, сумки и похищал деньги.

Полицейские установили личности лжегазовиков — это ранее судимые волгоградцы, одному из них 27 лет, другому — 21 год. Установлены семь эпизодов их преступной деятельности. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела.