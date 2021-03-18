Париж, , 16:18 — REGNUM В исследовании, опубликованном в журнале The Cryosphere 18 марта, приведены данные, согласно которым в Альпах на низкой и средней высоте в год фиксируется на месяц меньше дней со снегопадами, чем 50 лет назад. Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно исследованию, проведенному между 1971 и 2019 годами, период, в течение которого каждую зиму в массиве выпадает снег, сократился почти на месяц и теперь составляет в среднем от 22 и до 34 дней в разных частях Альп ниже 2000 метров над уровнем моря. И количество дней со снеговыми осадками продолжает сокращаться.

Учёные сделали вывод на основании различных данных, полученных с 2000 метеостанций из шести стран (Италии, Франции, Германии, Австрии, Словении, Швейцарии), создав таким образом однородную базу данных. Как говорит соавтор и директор Национального Центра метеорологических исследований (Météo France/CNRS) Самуэль Морин, это исследование, позволяет «дать общее представление о климатических тенденциях снежного покрова».

Также зафиксировано уменьшение за десятилетие средней высоты снега: в северных Альпах — на 2,8 см, в южных Альпах — в пределах 4,1 см.

По словам Самуэля Морина, изменения количества дней со снеговыми осадками связано «прежде всего с глобальным потеплением, которое играет свою роль».

Самуэль Морин «Независимо от того, что мы делаем с выбросом парниковых газов, у нас будет снижение снежного покрова на низких и средних высотах, которое составит от 10% до 40% к 2050 году».

Как сообщало ИА REGNUM, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен хочет провести референдум на тему защиты окружающей среды.