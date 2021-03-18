Тамбов, , 16:18 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 18 марта.

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Всего в регионе скончался 381 человек.

Выписан после выздоровления были 25 тыс. 842 пациента, в том числе 100 человек — за последние сутки.

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