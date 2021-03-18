Москва, 18 марта 2021, 16:17 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 12 марта составил $580,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
На 5 марта международные резервы страны составляли $580,1 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $300 млн.
Напомним, согласно данным ЦБ, на начало марта в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $433,63 млрд, специальные права заимствования — $6,99 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,34 млрд, монетарное золото — $130,30 млрд.