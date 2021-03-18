Тамбов, , 16:17 — REGNUM В Тамбовской области 18 марта подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области было зарегистрировано 28 тыс. 189 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 25 тыс. 842 пациента, в том числе 100 человек — за последние сутки. За весь период скончался 381 человек.