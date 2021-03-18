Калуга, , 16:16 — REGNUM Сегодня, 18 марта, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев провёл встречу с представителями городского совета ветеранов. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, во встрече участвовали заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья Соваков, заместитель городского головы Ирина Агеева, начальник управления по работе с населением Инга Грибанская, председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич и председатель регионального отделения общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВОИН» Александр Голуб.

Встреча главы городского самоуправления Калуги Юрия Моисеева с представителями городского совета ветеранов 18.03.2021 Пресс-служба Городской думы Калуги

Ранее на заседании координационного совета при Городской думе по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции министр здравоохранения Алан Цкаев призвал городские власти активно вести разъяснительную работу с жителями по вопросам вакцинации.

По словам заместителя министра здравоохранения, в Калужскую область поступило 45 тысяч доз вакцины. Первым компонентом вакцины привито 38 тысяч человек, двумя компонентами — 24 тысячи.

Илья Соваков подчеркнул, что вакцина «Спутник-V» является наиболее безопасной, хорошо переносится пожилыми людьми, обеспечивает быстрое формирование иммунитета, имеет малое количество побочных эффектов, обеспечивает защиту от британского штамма коронавируса, формирует длительный иммунитет — 1,5 — 2 года.

Также Илья Соваков дал пояснения по всем возникшим вопросам.

Так, переболевшим коронавирусной инфекцией целесообразно прививаться через полгода после выздоровления, в то же время наличие антител не является противопоказанием для вакцинации.

Лиц, имеющих противопоказания для вакцинации, может защитить формирование коллективного иммунитета, соблюдение мер предосторожности и ограничение контактов. Максимальный перерыв между введением первого и второго компонента вакцины составляет 2 — 3 месяца. Возможно проведение вакцинации мобильной бригадой по предварительной заявке предприятий и учреждений.

«До тех пор, пока не сформирован коллективный иммунитет, угроза остаётся, все мы должны принять активное участие в прививочной компании, это позволит как можно скорее вернуться к нормальной жизни», — подвёл итоги встречи Юрий Моисеев.