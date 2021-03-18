Липецк, , 16:14 — REGNUM В Липецке 18 марта проходит выездное совещание правления Российского союза строителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации. Участники мероприятия сформулируют предложения по повышению эффективности государственно-частного партнерства в строительной отрасли.

Руководство Союза строителей, Национального объединения строителей, стройфирм, банков и исполнительной власти из 15 регионов страны 17 марта провели совещание в ОЭЗ «Липецк». На связь с ними вышел замглавы Минстроя РФ Дмитрий Волков и представители других федеральных ведомств. Обсуждались вопросы новых технологий малоэтажного и индивидуального возведения жилья и оптимизации системы ценообразования в строительстве.

Совещание проходит Липецкой области, потому что регион за последние два года вошел в число лидеров по возведению индивидуального жилья. Нацпроект «Жильё и городская среда», реализация которого находится под личным контролем губернатора Игоря Артамонова, успешно выполняется в Липецкой области.

«У Липецкой области очень большие задачи по реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Последние два года показали, что в регионе достаточно уверенно их решают. Но мы не можем останавливаться на достигнутом и будем выполнять масштабные планы качественного улучшения жилищных условий липчан. В том числе по возведению комфортного индивидуального жилья, — говорит Игорь Артамонов.

Артамонов рассказал, что в ОЭЗ «Липецк» планируется строительство предприятия по производству так называемых домокомплектов — конструкций для быстрого сбора небольших жилых домов. Домокомплектный завод способен создать условия для покупки «заготовок» домов по доступной цене. Не исключено, что аналогичное предприятие может появиться и вне ОЭЗ. Участники форума также отметили, что индивидуальные дома должны быть окружены развитой коммунальной и социальной инфраструктурой и должны стать доступнее.

В частности, жилищный комплекс «Романово Сити» и посёлок Радужный в районе Жёлтых Песков получили инженерные сети, детские, спортивные, культурные, образовательные и медицинские учреждения благодаря местным властям, и индивидуальное строительство там активизировалось.

Участники форума также обсудили современные технологии производства сборного жилья, его архитектурные решения, а также экспериментальное строительство с помощью трёхмерных технологий.