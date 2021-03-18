Москва, , 16:12 — REGNUM Перед Россией стоит амбициозная задача быстро наращивания объёма частных инвестиций на Крымском полуострове. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма.

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«Об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций. Их объём за предстоящие четыре года, то есть за 2022−2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн рублей», — заявил Путин.

«Это, безусловно, амбициозная задача. Она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей. Вести работу необходимо в диалоге, тесном контакте с деловым сообществом. Самым внимательным образом относиться к поступающим предпринимателям предложениям», — указал он.