Грозный, , 16:09 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вылечить президента США Джо Байдена и восстановить ему память. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Байден хоть и был включен в мой санкционный список, но, учитывая, что американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память», — написал Кадыров.

Он напомнил, что Байден возглавляет страну, которая «только с конца XX века является виновником масштабных войн в десятках стран, включая Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан, Сомали, Гаити, Йемен», а сегодня «имеет наглость называть президента России убийцей»: «Ведь сам Байден находится по горло в крови. Он продолжает политику, которая несет смерть и страдания миллионам людям. Вместе с тем Байден называет убийцей человека, сделавшего все необходимое, чтобы остановить кровопролитие в регионах, в которых именно Америка устроила настоящий террор».

Кадыров подчеркнул, что «более отъявленного убийцы, чем президент США, среди лидеров [других] государств сегодня нет».