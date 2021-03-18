Чебоксары, 18 марта 2021, 16:08 — REGNUM В Контрольно-счётной палате Чувашии число штатных сотрудников увеличится с 18 до 28. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято сегодня, 18 марта, на заседании регионального парламента.
В ходе рассмотрения вопроса вице-спикер Юрий Кислов («Единая Россия») сообщил, что в связи с централизацией функций по внешнему аудиту муниципальных образований предлагается увеличить штат сотрудников Контрольно-счётной палаты Чувашии. Эти функции передаются с муниципального уровня на республиканский.
Данное решение было поддержано.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2021 года глава Чувашии Олег Николаев в своём послании поручил выработать механизм повышения эффективности деятельности контрольно-счетных органов при муниципалитетах, в том числе за счёт централизации данных функций. Процесс передачи полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю будет проходить поэтапно. Пилотами стали четыре города: Канаш, Алатырь, Шумерля и Новочебоксарск.