Чебоксары, , 16:08 — REGNUM В Контрольно-счётной палате Чувашии число штатных сотрудников увеличится с 18 до 28. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято сегодня, 18 марта, на заседании регионального парламента.

В ходе рассмотрения вопроса вице-спикер Юрий Кислов («Единая Россия») сообщил, что в связи с централизацией функций по внешнему аудиту муниципальных образований предлагается увеличить штат сотрудников Контрольно-счётной палаты Чувашии. Эти функции передаются с муниципального уровня на республиканский.

«Четыре муниципальных образования, самых мудрых, — Алатырь, Канаш, Шумерля и Новочебоксарск — приняли решение о передаче функций контроля по внешнему аудиту. С учётом дополнительной работы председатель КСП просит увеличить штат с 18 человек до 28-ти — то есть на то количество членов контрольных органов, полномочия которых передаются муниципалитетами», — пояснил Юрий Кислов.

Данное решение было поддержано.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2021 года глава Чувашии Олег Николаев в своём послании поручил выработать механизм повышения эффективности деятельности контрольно-счетных органов при муниципалитетах, в том числе за счёт централизации данных функций. Процесс передачи полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю будет проходить поэтапно. Пилотами стали четыре города: Канаш, Алатырь, Шумерля и Новочебоксарск.