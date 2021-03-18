Москва, , 16:07 — REGNUM Жители Крыма будут в полной мере обеспечены водой. Об этом 18 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Водная блокада началась в отношении Крыма и крымчан в 2014 году. Казалось, что такого не может быть в XXI веке», — напомнила Захарова, добавив, что на сегодня Киев и не думает оказываться от водной блокады, как в теории, так и на практике.

Однако, по её словам, «несмотря на козни киевского режима», надёжное водоснабжение полуострова будет обеспечено.

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что 16 марта был запущен водозабор Бельбек, это 50 тыс. кубов воды в сутки.

«До конца года завершится строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. В следующем 2022 году планируется запустить две опреснительные установки. Их проектирование уже ведётся», — отметила дипломат.

Напомним, в 2014 году украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал, объясняя это попыткой «вернуть Крым» и позднее угрожая построить дамбу, которая надёжно перекроет водоснабжение полуострова. В Крыму, в свою очередь, сообщали о дефиците воды для населения и соответствующем нанесении вреда здоровью людей и экологии полуострова.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что 2021 год должен стать переломным в плане решения проблемы водоснабжения полуострова. По его словам, в настоящий момент идёт реализация комплексного плана правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения Крыма, разработанного по поручению российского президента Владимира Путина.

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