Москва, , 16:05 — REGNUM Среди мероприятий по улучшению водоснабжения полуострова Крым заложена возможность строительство опреснительных станций. Об этом 18 марта сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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«В том числе мы заложили возможность строительства опреснительных станций. Решение о которых будет принято в случае недостижения необходимого объёма за счёт остальных мероприятий», — сказал он в ходе телемоста.

По его словам, планируется увеличить объём подачи воды на полуостров в два раза.

Всего планом предусмотрено 14 мероприятий на сумму 48 млрд рублей.