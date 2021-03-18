Грозный, 18 марта 2021, 16:04 — REGNUM Американский президент Джо Байден показал себя безграмотной марионеткой, написал 18 марта глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
Комментируя скандальное заявление Байдена о президенте России Владимире Путине, сделанное в интервью ABC News, глава Чечни отметил, что думал о 46-м президенте США лучше.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден в интервью ABC News, опубликованном 17 марта, заявил, что считает Путина «убийцей».
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