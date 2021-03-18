Грозный, 18 марта 2021, 16:04 — REGNUM Американский президент Джо Байден показал себя безграмотной марионеткой, написал 18 марта глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Комментируя скандальное заявление Байдена о президенте России Владимире Путине, сделанное в интервью ABC News, глава Чечни отметил, что думал о 46-м президенте США лучше.

«Я ошибся. Оказалось, что это очередное пугало, усаженное Госдепом на место предшественника. Возможно, конечно, что Байдену по указанию экс-президента [США] Дональда Трампа подсыпали галлюциногенные препараты, но с этим пусть разбираются профильные службы».
Кадыров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден в интервью ABC News, опубликованном 17 марта, заявил, что считает Путина «убийцей».

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